На кортах, бггг :)

В жизни столько соблазнов, и никто толком не объяснит, что можно, а что нельзя.
В жизни столько соблазнов, и никто толком не объяснит, что можно, а что нельзя. Родители вечно заняты, и к тому же в свои 12, 13, 14 и так далее лет совсем не хочется посвящать их в свои планы - взрослый уже, сам разберусь. Но разобраться бывает сложно, особенно когда подначивают друзья: "А давай..." - далее следует предложение, от которого сложно отказаться. Может быть, ты и понимаешь, что не стоило бы ввязываться в ту или иную авантюру, но прослыть слабаком - нет, это невозможно! А бывает и так, что тебе самому в голову приходит гениальная мысль... пошутить. Но шутка оборачивается в лучшем случае постановкой на учет, а в худшем - колонией для несовершеннолетних. "За что? - вопишь ты. - В конце концов, я еще маленький!" Не маленький. И чтобы доказать это, пробегись-ка глазами по этой книжке. И помни - незнание законов не освобождает от ответственности!
Пруф: http://www.labirint.ru/books/559281/